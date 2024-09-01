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Pendikspor 0-2 Iğdır FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Iğdır FK deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 00:02
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Pendikspor 0-2 Iğdır FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Iğdır FK'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Iğdır FK puanını 10 yaptı.

Pendikspor ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Regattin, Bekir Karadeniz'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Yılmaz, penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Regattin, kalecinin soluna yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

49. dakikada Bekir Karadeniz'in ceza yayı üzerinden sert şutunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Bekir'in bu sefer sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yine direkten döndü.

83. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Ahmet Engin'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak Öğür'den döndü. Kaleciden seken topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Thuram'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlarla buluştu. 0-2

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