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Gençler'den siftah

İlk galibiyetini Esenler Erok deplasmanında aldı. Başkent temsilcisi, sezonun ilk 3 puanlı haftasını Esenler Erokspor'u yenerek geçti Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri; Djitte (pen.) ve Rahman Buğra kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Gençler'den siftah

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Esenler Erokspor'a konuk olan Gençlerbirliği rakibini 2-1 yenerek 3 puanla tanıştı... Üçüncü haftayı da mağlup geçen Esenler Erokspor'un ise puan hasreti devam ediyor... Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri Moussa Djitte ve Buğra Çağıran kaydetti. Erokspor'un tek golünü Faye kaydetti.

EROK'UN MAÇI EKSİK

Bu sezon ilk kez kazanan Gençlerbirliği, 4 maç sonunda puanını 5'e çıkardı. 1 maçı eksik olan Esenler Erokspor ise 3 hafta sonunda puanla tanışamadı. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, gelecek hafta seyircisi önünde Erzurumspor'u ağırlayacak. Ligin yeni ekibi Esenler Erokspor ise sezona iyi bir başlangıç yapan Iğdır FK deplasmanına gidecek.

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