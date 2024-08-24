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Iğdır FK 0-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçında Iğdır FK ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 19:05 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 19:13
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Iğdır FK 0-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Iğdır Şehir Stadı

Hakemler: Süleyman Bahadır, Mehmet Kapluhan, Samet Özkul

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Ahmet Emin Engin (Dk. 77 Berkan Keskin), Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Guima (Dk. 65 Niemann), Burak Altıparmak (Dk. 88 Ömer Şişmanoğlu), Lico (Dk. 88 Marcos Silva), Caner Cavlun (Dk. 77 Catic), Regattin, Aleksic

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Yasin Güreler, Mikail Okyar, Etebo (Dk. 90+3 Oğuzhan Berber), Buğra Çağıran (Dk. 77 Mete Kaan Demir), Amilton (Dk. 78 Samed Onur), Djitte (Dk. 84 Yatabare)

Sarı kartlar: Dk. 22 Guima, Dk. 62 Caner Cavlun, 90+2 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 41 Mikail Okyar (Gençlerbirliği)

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