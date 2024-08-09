Sakaryaspor 1-1 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci Lig'de yeni sezonun açılış maçında Sakaryaspor, Pendik Stadı'nda oynanan mücadelede Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

1'inci Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan mücadelede Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Mehmet Kapluhan üstlendi. İlk yarısı 0-0 beraberlikle sona eren karşılaşmanın 49'uncu dakikasında Ankara Keçiörengücü, Aliou Traore'nin attığı golle öne geçti. Sakaryaspor bu gole 55'inci dakikada Emre Demir ile cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.