Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor - Bodrum FK | CANLI İZLE (Sakaryaspor Bodrum FK maçı canlı yayın)

Sakaryaspor - Bodrum FK | CANLI İZLE (Sakaryaspor Bodrum FK maçı canlı yayın)

Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım belli oluyor. 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. Sakaryaspor - Bodrum FK maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 19:53 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 20:10
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Sakaryaspor - Bodrum FK | CANLI İZLE (Sakaryaspor Bodrum FK maçı canlı yayın)

Trendyol 1. Lig play-off final maçında Sakaryaspor ile Bodrum FK kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf Süper Lig'e yükselecek son takım olacak. Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SAKARYASPOR - BODRUM FK MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

İLK 11'LER

Sakaryaspor: Cihan, Oğuz, Donkor, Bülent, Hasan, Rotman, Murat Cem, Sinan Kurt, Dimitrov, Del Valle, Dino

Bodrumspor: Sousa, Celustka, Samet, Kenan, Ahmet, Üzeyir, Musah, Ali Aytemur, Gökdeniz, Cenk Şen, Burak Çoban

SAKARYASPOR - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sakaryaspor - Bodrum FK maçı 30 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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