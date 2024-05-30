Kocaelispor'dan Sakaryaspor'a gönderme!

Trendyol 1. Lig play-off final maçında Sakaryaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bodrum FK 3-1 kazandı ve Süper Lig'e yükselen taraf oldu.

Bu sonucun ardından Kocaelispor, resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaparak ezeli rakibi Sakaryaspor'a göndermede bulundu.

"İyi geceler Büyük Kocaelispor Taraftarı!" notuyla paylaşılan gönderide, gülücük emojisi yer aldı.

İşte o paylaşım: