Sakaryaspor 1-3 Bodrum FK MAÇ SONUCU - ÖZET (Sakaryaspor Bodrum FK maç özeti izle)

Trendyol 1. Lig play-off final maçında Sakaryaspor ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı.
Normal süresi 1-1 biten müsabakayı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-1 kazanan Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Gökdeniz Bayraktar, 95. dakikada Celutska ve 103. dakikada Tunahan Akpınar kaydetti.
Sakaryaspor'un tek golü 72. dakikada Dimitrov'dan geldi.
Sakaryaspor'da Rotman karşılaşmanın 44. dakikasında direkt olarak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bodrum FK'da ise 110. dk Tunahan Akpınar ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.