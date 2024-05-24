Haberler TFF 1.Lig Bodrum FK - Çorum FK maçı CANLI İZLE | Bodrumspor - Çorumspor maçı izle

Bodrum FK - Çorum FK maçı CANLI İZLE | Bodrumspor - Çorumspor maçı izle

Trendyol 1. Lig play-off yarı final müsabakasında Bodrum FK ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. 1-1 biten ilk maçın rövanşında kazanan finalde Sakaryaspor'un rakibi olacak. Bodrum FK - Çorum FK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 15:56 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 15:59
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Bodrum FK - Çorum FK maçı CANLI İZLE | Bodrumspor - Çorumspor maçı izle

TFF 1. Lig'de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'e yükselecek son takım merak edilirken play-off yarı final rövanş maçında Bodrum FK ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. Çorum'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 beraberlikle noktalanmıştı.

Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

👉BODRUM FK - ÇORUM FK MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

BODRUM FK - ÇORUM FK İLK 11'LERİ

Bodrum FK: Diogo, Celustka, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Samet Yalçın, Ahmet Aslan, Burak Çoban, Kenan Özer, Gözdeniz, Cenk Şen

Çorum FK: Hasan, Kerem, Landre, Toure, Erkan, Ferhat, Atakan, Nalepa, Verheijdt, Eren, Geraldo

BODRUM FK - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma 16.00'da başladı. Mücadeleyi Trtspor'dan canlı izleyebilirsiniz...

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