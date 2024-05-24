Bodrum FK - Çorum FK maçı CANLI İZLE | Bodrumspor - Çorumspor maçı izle

TFF 1. Lig'de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'e yükselecek son takım merak edilirken play-off yarı final rövanş maçında Bodrum FK ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. Çorum'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 beraberlikle noktalanmıştı.
Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
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BODRUM FK - ÇORUM FK İLK 11'LERİ
Bodrum FK: Diogo, Celustka, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Samet Yalçın, Ahmet Aslan, Burak Çoban, Kenan Özer, Gözdeniz, Cenk Şen
Çorum FK: Hasan, Kerem, Landre, Toure, Erkan, Ferhat, Atakan, Nalepa, Verheijdt, Eren, Geraldo
BODRUM FK - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma 16.00'da başladı. Mücadeleyi Trtspor'dan canlı izleyebilirsiniz...