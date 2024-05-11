Başkan Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti. Başkan Erdoğan, play-off'ta mücadele verecek Sakaryaspor, Bodrumspor, Çorum FK, Kocaelispor ve Boluspor'a başarılar diledi.

İşte o sözler...

TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum.

Play-off'ta mücadele edecek olan Sakaryaspor'a, Bodrumspor'a, Çorum FK'ya, Kocaelispor'a ve Boluspor'a başarılar diliyorum.