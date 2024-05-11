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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti

TFF 1. Lig'de normal sezonun sona ermesiyle Süper Lig'e çıkan iki takım ve play-off oynayacak ekipler belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik ederken play-off oynayacak takımlara da başarı dileklerinde bulundu. İşte o paylaşım...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 23:41
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti. Başkan Erdoğan, play-off'ta mücadele verecek Sakaryaspor, Bodrumspor, Çorum FK, Kocaelispor ve Boluspor'a başarılar diledi.

İşte o sözler...

TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum.

Play-off'ta mücadele edecek olan Sakaryaspor'a, Bodrumspor'a, Çorum FK'ya, Kocaelispor'a ve Boluspor'a başarılar diliyorum.

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