Başkan Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti. Başkan Erdoğan, play-off'ta mücadele verecek Sakaryaspor, Bodrumspor, Çorum FK, Kocaelispor ve Boluspor'a başarılar diledi.
İşte o sözler...
TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum.
Play-off'ta mücadele edecek olan Sakaryaspor'a, Bodrumspor'a, Çorum FK'ya, Kocaelispor'a ve Boluspor'a başarılar diliyorum.
TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. ⚽️ Play-off'ta mücadele edecek olan Sakaryaspor'a, Bodrumspor'a, Çorum FK'ya, Kocaelispor'a ve Boluspor'a başarılar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 11, 2024