Haberler TFF 1.Lig Çorum fırsat tepti

Çorum fırsat tepti

Play-off finalini hedefleyen Çorum FK, Sakarya’nın kaybettiği haftayı 1 puanla kapattı. Son hafta Bolu’da kazanıp Sakarya ve Bodrum’un kaybını bekleyecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çorum fırsat tepti

1. Lig'de play-off'u garantileyen ancak play-off finali için 3. sırayı hedefleyen Çorum FK, düşmeme mücadelesi veren Şanlıurfa'yı ağırladı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta kırmızı-siyahlılar, mücadelenin 25. dakikasında penaltı kazandı. Ancak topun başına geçen Hakan Barış, penaltı vuruşundan yararlanamadı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta 63'te Paixao'nun golüne 87'de Landre yanıt verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Çorum ekibi, Sakarya'nın yenildiği haftada 3'üncü sıraya çıkma fırsatını kullanamadı ve umutlarını son hafta maçlarına bıraktı.

Türk Telekom
Cengiz Ünder ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu
DİĞER
Son dakika haberi: Süper Lig gol krallığında makas giderek açılıyor! Galatasaray galibiyeti sonrası hesaplar karıştı...
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
Okan Buruk müjdeyi verdi! "Gelecek sene bizimle olacak"
O yıldızı 4 İngiliz kulübü birden istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şanlı’nın yerine Demirbakan
Sakaryaspor'da sürpriz ayrılık kararı!
İstanbul namaz vakitleri (6 Mayıs Pazar)
Canlı altın ve dolar kuru takibi!
💥Süper Loto çekildi! (5 Mayıs)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Miami'de zafer Norris'in! Miami'de zafer Norris'in! 01:45
Miami'de zafer Norris'in! Miami'de zafer Norris'in! 01:45
Roma ile Juventus yenişemedi! Roma ile Juventus yenişemedi! 01:26
Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz 01:25
Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz 01:25
Türk Telekom umutlu: 90-71 Türk Telekom umutlu: 90-71 01:14
Daha Eski
Şanlı’nın yerine Demirbakan Şanlı’nın yerine Demirbakan 01:13
Roma ile Juventus yenişemedi! Roma ile Juventus yenişemedi! 00:12
Okan Buruk müjdeyi verdi! "Gelecek sene bizimle olacak" Okan Buruk müjdeyi verdi! "Gelecek sene bizimle olacak" 23:49
İptal edilen golde karar doğru mu? Toroğlu yorumladı İptal edilen golde karar doğru mu? Toroğlu yorumladı 23:49
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı 23:49
Buruk'tan şampiyonluk ve F.Bahçe sözleri! Buruk'tan şampiyonluk ve F.Bahçe sözleri! 23:49