Çorum fırsat tepti

1. Lig'de play-off'u garantileyen ancak play-off finali için 3. sırayı hedefleyen Çorum FK, düşmeme mücadelesi veren Şanlıurfa'yı ağırladı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta kırmızı-siyahlılar, mücadelenin 25. dakikasında penaltı kazandı. Ancak topun başına geçen Hakan Barış, penaltı vuruşundan yararlanamadı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta 63'te Paixao'nun golüne 87'de Landre yanıt verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Çorum ekibi, Sakarya'nın yenildiği haftada 3'üncü sıraya çıkma fırsatını kullanamadı ve umutlarını son hafta maçlarına bıraktı.