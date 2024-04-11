Haydi şölene

Evinde Erzurumspor'u 3-0 yenerek bitime 5 maç kala Süper Lig için geri sayıma geçen Göztepe şölene hazırlanıyor. Kalan 5 maçta 6 puan alırsa diğer sonuçlara bakmaksızın direkt Süper Lig'e çıkacak Göz-Göz'de camia şimdiden havaya girdi. En yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önündeki sarı-kırmızılarda yönetimin 2 hafta sonra Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak G.Birliği maçı için özel olarak hazırlandığı kaydedildi. Deplasmandaki Tuzlaspor ve Giresun maçlarından iyi bir sonuçla dönülmesi durumunda ilk iç saha maçında büyük bir şov yapacağı bildirildi.

MEDCEZİR İLE COŞACAK

Kurmayların Gençlerbirliği karşılaşmasında, medcezir şarkısıyla coşan Göztepe taraftarı için sanatçı Levent Yüksel'i stada getirebileceği kaydedildi. Sarı-kırmızılı taraftarların da hem İstanbul hem de Giresun'a akın edeceği bildirildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un ise daha sakin ve temkinli olduğu vurgulandı. Oyuncularına asla rehavete kapılmamaları gerektiğini belirten Bulgar hocanın takımdan sadece saha içine odaklanmalarını istediği öğrenildi.

KOKOVİC'İ GERİDE BIRAKTI

Göztepe'nin Bulgar Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, İzmir ekibinin başında yer aldığı 17 lig karşılaşmasında topladığı 39 puanla maç başına 2.29 puan ortalaması tutturmayı başardı. Başarılı teknik adam, 12 karşılaşmada 20 puan toplayıp 1.66 puan ortalamasına sahip olan Kokovic'i geride bıraktı.