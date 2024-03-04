Haberler TFF 1.Lig Eyüpspor'da Uğur Demirok'un retinası yırtıldı!

Eyüpspor'da Uğur Demirok'un retinası yırtıldı!

Bodrum FK maçında gözüne yabancı cisim isabet eden Eyüpsporlu futbolcu Uğur Demirok, retinasının yırtıldığını duyurdu. | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 18:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eyüpspor'da Uğur Demirok'un retinası yırtıldı!

Bodrum FK maçında gözüne yabancı cisim isabet eden Eyüpsporlu futbolcu Uğur Demirok, retinasının yırtıldığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan 35 yaşındaki futbolcu, insan sağlığının her şeyden önce gelmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Retinada yırtık mevcut. Bu sabah lazerle müdahale edildi fakat kanama olduğu için istenilen yere yapılamadı. Çarşamba günü tekrar kontrol edilip bir daha denenecek. Eğer olmazsa operasyon geçirmem gerekecek. Kimsenin konuşmadığı, basite indirgediği bir olay haline gelmemesi gerekir. Antrenmana ve müsabakalara tekrar başlama sürem şu anda belirsiz. Bütün yetkili mercileri göreve davet ediyorum, başta federasyon."

DİĞER
Mehmet Ali Erbil’e genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan sürpriz! Mehmet Ali Erbil’den aşk pozu!
Başkan Erdoğan'dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz
Abdullah Avcı: Analizlerimizi yaptık!
Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başkentte kazanan çıkmadı!
Altay'dan flaş istatistik! Dış sahada...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
AÇIK UÇLU SORU NEDİR? | MEB ortak sınavları açık uçlu mu olacak?
LAZ SUSHİ TARİFİ | Laz suşi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Demirspor 10 maç sonra kazandı! A. Demirspor 10 maç sonra kazandı! 19:00
Uğur Demirok'un retinası yırtıldı! Uğur Demirok'un retinası yırtıldı! 18:41
Abdullah Avcı: Analizlerimizi yaptık! Abdullah Avcı: Analizlerimizi yaptık! 18:33
Alanyaspor - Trabzonspor | CANLI Alanyaspor - Trabzonspor | CANLI 18:07
Alanyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu Alanyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu 18:01
Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 16:48
Daha Eski
Belçika'da alarm verildi! F.Bahçe maçı öncesi... Belçika'da alarm verildi! F.Bahçe maçı öncesi... 16:35
Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! 16:32
Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı! Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı! 16:22
İşte Beşiktaş'ın Divan Kurulu tarihi! İşte Beşiktaş'ın Divan Kurulu tarihi! 16:20
Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:08
Başkentte kazanan çıkmadı! Başkentte kazanan çıkmadı! 16:04