Olaylı maç Eyüpspor'un

Lider Eyüpspor'un Bodrumspor'a konuk olduğu mücadeleye olaylar damga vurdu. Fredy'nin 12'deki golüyle Eyüpspor öne geçerken; 45'te Bodrum teknik direktörü İsmet Taşdemir kırmızı gördü. Sahanın karıştığı ve yabancı madde gelen Uğur Demirok'un hastaneye kaldırıldığı tartışmalardan sonra mücadele 15 dakika durdu. Olaylar iki kulübün başkanının sahaya girmesiyle yatıştırıldı. 55'te Caner, 80'de Arda Turan ve 90+5'te Kenan da kırmızı kart gördüler. Aldığı darbe sonucunda sağ gözünden yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Uğur Demirok, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tatanga'dan dev atak: 2-0 SAKARYASPOR, evinde ağırladığı Manisa Futbol Kulübü'nü Rotman ve Del Valle'nin golleriyle 2-0 yenerekzirve yarışından kopmadı. Tatangalar, 43 puanla 4. sıraya yükseldiler.

ERZURUM'DA SESSİZLİK

Play-off'u hedefleyen Erzurumspor evinde Kocaelispor'a diş geçiremedi. Golsüz biten maçın ardından galibiyet hasreti iki maça çıkan ev sahibi ekip 31, Kocaeli ise 45 puana çıktı.

KEÇİÖRENGÜCÜ KAÇAMADI

Tuzlaspor karşısında Camara'nın golüyle öne geçen Keçiörengücü, Mamba'ya engel olamadı. 1-1'lik sonucun ardından başkent ekibi 31 puana çıktı. Tuzlaspor ise puanını 24'e yükseltti.