Kayıp istemiyorum

Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden Göztepe, bugün 24. hafta mücadelesinde Adanaspor'a konuk olacak. 46 puanla 2. sırada yeralan sarı-kırmızılılar, lider Eyüpspor'un Sakaryaspor'u konuk edeceği haftada hata yapmak istemiyor. Takımı bu konuda uyaran Teknik Direktör Stoilov, "Kayıp yaşamanızı istemiyorum. Adana'dan zaferle dönmemiz gerekiyor" dedi.

İzmir ekibinde eksik oyunculardan ise müjdeli haber geldi. Cezası sona eren stoper Taha ile tedavisi biten orta saha Lundqvist görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek. Göztepe'de sakatlığı süren Doğan Erdoğan mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleden Göztepe 1-0'lık zaferle ayrılmıştı.