Haberler TFF 1.Lig Şanlıurfaspor’dan gol şov

Şanlıurfaspor’dan gol şov

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Güneydoğu temsilcisi, Adanaspor’u 4 golle geçti. Büyük moral buldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Şanlıurfaspor’dan gol şov

Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor sahasında Adanaspor'u konuk etti. Sarı-yeşilli takım baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada rakibini kolay geçti. 21. dakikada Marco Paixao perdeyi açtı: 1-0. Devre bu sonuçla tamamlandı. 70'te Barış Ekincier farkı 2'ye yükseltti: 2-0. 79'da Paixao bu defa penaltıdan fileleri sarstı: 3-0. 85'te yeni transfer Kadeem Harris ağları havalandırdı. Şanlıurfaspor alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi 4-0'lık üstünlükle tamamladı. Şanlıuraspor bu skorla puanını 19'a çıkardı. Adanaspor ise 20 puanda kaldı. Urfalı futbolcular karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşadılar.

İRFAN BUZ: ÇOK İYİ GALİBİYET

Şanlıurfaspor'un hocası İrfan Buz maç sonunda şunları söyledi: "Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk. İlk golden sonra biraz daha kontrollü oynadık. 2. golden sonra ise üstünlük tamamen elimize geçti. Çok iyi bir galibiyet elde ettik.

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