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Çorum FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Çorum FK ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorum FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 09:11 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 09:32
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Çorum FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Çorum FK - BB Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçında Çorum FK ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorum FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUM FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çorum FK - BB Erzurumspor maçı 10 Aralık Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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Çorum FK - BB Erzurumspor maçı CANLI İZLE

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