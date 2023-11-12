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Boluspor 2-3 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Boluspor'u Kasongo, Roshi ve Del Valle'nin golleriyle 3-2 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 15:35
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Boluspor 2-3 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor ile Sakaryaspor kozlarını paylaştı.

Konuk takım rakibini 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kabongo Kassongo, 28. dakikada Odise Roshi ve 53. dakikada Yonathan Del Valle kaydetti.

Boluspor'un 66. dakikada Veaceslav Posmac ve 84. dakikada Naby Oulare ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Sakaryaspor bu sonuçla puanını 19'a yükseltti. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Boluspor ise 13 puanda kaldı.

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