Ne Giresun ne Altay

Trendyol 1. Lig'de alt sıralara yakından ilgilendiren maçta Giresunspor ve Altay puanları paylaştı. Pozisyon ve mücade açısından kısır geçen karşılaşmada iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı. Altay'da 9+4'te Yusuf Tekin kırmızı görerek cezalı duruma düştü. Altay haftaya Ümraniyespor, Giresun da Adana ile kapışacak.
Trendyol 1. Lig'de alt sıralara yakından ilgilendiren maçta Giresunspor ve Altay puanları paylaştı. Pozisyon ve mücade açısından kısır geçen karşılaşmada iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı. Altay'da 9+4'te Yusuf Tekin kırmızı görerek cezalı duruma düştü. Altay haftaya Ümraniyespor, Giresun da Adana ile kapışacak.