Sakarya'da 3 eksik

Tatangalar bu hafta Çorum FK ile karşı karşıya gelecekler. Sakatlıkları bulunan Çağlayan Menderes ve Bilal Başakcıoğlu'nun yanı sıra İsaac Donkor da sarı kart cezalısı. Teknik direktör Tuncay Şanlı, zorlu deplasmanda 3 önemli futbolcusundan faydalanamayacak.
Tatangalar bu hafta Çorum FK ile karşı karşıya gelecekler. Sakatlıkları bulunan Çağlayan Menderes ve Bilal Başakcıoğlu'nun yanı sıra İsaac Donkor da sarı kart cezalısı. Teknik direktör Tuncay Şanlı, zorlu deplasmanda 3 önemli futbolcusundan faydalanamayacak.