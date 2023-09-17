Dadaş'tan gol şov

Trendyol 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Erzurumspor ile Altay karşı karşıya geldi. Sezona istediği başlangıcı yapamayan iki ekibin karşılaşmasında Erzurumspor adeta rakibine gol olup yağdı... Karşılaşmaya çok iyi başlayan mavi-beyazlı ekipte 20. dakikada Celal Hanalp perdeyi açan isim oldu. 38'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Eren Tozlu, aradaki farkı ikiye çıkarttı. 45'te bir kez daha sahhe alan tecrübeli oyuncunun golüyle Dadaşlar, ilk yarıyı 3-0 önde kapatmayı başardı.

ARADAN SÜPER DÖNDÜ

İlk yarıdan maçı kopartan Erzurumspor'a karşı etkisiz olan Altay, farkı azaltmayı başaramadı. Mavi-beyazlılarda 86. dakikada ağları sarsan Mikhael Rosheuvel karşılaşmanın skorunu belirledi. Milli ara dönüşünde Altay'ı 4-0'la geçen Dadaşlar, ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Ligde üç beraberliği bulunan Erzurumspor puanını 6'ya çıkarttı. Deplasmandan ağır bir yenilgiyle dönen Altay'ın puan hasreti ise üç haftaya çıktı. Ayrıca İzmir ekibi 3 puanda kaldı.