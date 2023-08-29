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Koşukavak dönemi

Boluspor'da Turgay Altay yerine Yalçın Koşukavak göreve getirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 06:50
Koşukavak dönemi

Lige istediği başlangıcı yapamayan Boluspor'da fatura Turgay Altay'a kesildi. İlk 3 maçından sadece 2 puan çıkartan kırmızı-beyazlılar, 43 yaşındaki hocayla yolları ayırdı. Temmuz ayında göreve gelen genç teknik adamın macerası kısa sürmüş oldu. Boluspor onun yerine aradığı ismi de buldu. Son olarak Manisa FK'de görev yapan Yalçın Koşukavak'la temasa geçen yönetim, kısa süre içinde anlaşmaya vardı. Teklifi kabul eden 50 yaşındaki hoca, daha önce Kayserispor, Denizlispor, Altay, Bursaspor, Gazişehir ve İstanbulspor'da çalıştı. Koşukavak, İstanluspor'da 114 maçta yakaladığı 1.77 puan ortalamasıyla dikkat çekmişti. Kısa süre içinde mesaiye başlayacak tecrübeli hoca, Keçiörengücü maçıyla siftah yapacak.

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