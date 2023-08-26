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Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 12:20
Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. hafta maçında Gençlerbirliği ile Bodrumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Gençlerbirliği - Bodrumspor MAÇI CANLI İZLE

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