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Şanlıurfaspor 2-1 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Şanlıurfaspor sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 23:30
Şanlıurfaspor 2-1 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasının son karşılaşmasında Şanlıurfaspor, kendi sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-1 yendi.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Şanlıurfaspor'da Toure ceza sahasına girerken rakip oyuncu tarafından düşürülürken, hakem penaltı noktasını gösterdi.

5. dakikada topun başına geçen Muhammet Arslantaş penaltıyı gole çevirdi. 1-0

15. dakikada Şanlıurfaspor ceza sahasına gönderilen topa yükselen Caner Baycan, rakip oyuncu Mert Çapar tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından penaltı iptal edildi.

21. dakikada Şanlıurfaspor'un kazandığı faulü Olivier kullandı. Olivier'in ortasına iyi yükselen Muhammet Arslantaş'ın kafa vuruşunu kaleci çevirdi. Dönen top rakip oyunculardan auta çıktı.

30. dakikada Muhammet Arslantaş'ın pasında topla buluşan Mehmet Yiğit'in vuruşu defanstan döndü.

44. dakikada sağ kanattan atağa kalkan Altay'da, Salih Sarıkaya'nın ortasında Filipe Lopes'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

58. dakikada Muhammet Arslantaş'ın pasında topla buluşan Abdullah Aydın, topu filelere gönderdi. 2-0

63. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Marco Paixao ağları havalandırdı. 2-1

82. dakikada Altay'da Salih Sarıkaya'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Pepe Alioune Ndiaye'nin ters vuruşunda top az farkla kornere çıktı.

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