Fofana Körfez'e

Kocaelispor'da transferlere son hız devam ediliyor. Yeşil-siyahlı kulüp, Gine U23 Milli Takımı'nın eski kaptanı İbrahima Breze Fofana ile anlaşma sağladı. 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Gineli Fofana ile satın alma opsiyonlu 3 yıllık kiralama sözleşmesi imzalanacağı kaydedildi. Genç futbolcu, geçen sezon İsveç ekibi Hammarby'de 16 karşılaşmada 4 gol kaydetme başarısı gösterdi. Bu sezon ise İsveç'te devam eden ligde 10 maçta 3 gol, 1 asist katkısı sağladı.

DIOP'TA DA SONA GELİNDİ

Öte yandan Kocaelispor'da bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Mouhamed Diop'ta da sona gelindi. Fransa'nın Troyes ekibine transferi gündemden düşmeyen Diop'un Fransız ekibiyle her konuda anlaşma sağladığı dile getirildi. Vize işlemlerinin uzun sürmesinden dolayı resmi açıklama yapılmazken, Kocaelispor Diop'un transferinden iyi bir gelir elde edecek. Edinilen bilgiye göre Troyes, yeşil siyahlı ekibe 1 milyon 100 bin Euro transfer parası ödeyecek. Yeşil siyahlı takımda transfer harekatı devam edecek.