Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor Christian Kouakou ve Fatih Bektaş'ı transfer etti!

Kocaelispor Christian Kouakou ve Fatih Bektaş'ı transfer etti!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor transferde atağa kalktı. Yeşil siyahlılar kadrosuna 2 takviye daha yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:55
Kocaelispor Christian Kouakou ve Fatih Bektaş'ı transfer etti!

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Christian Kouakou'yla 2, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fatih Bektaş'la da 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Engin Koyun, transfer çalışmalarının yavaş ve doğru ilerlediğini söyledi.

Koyun, birçok kulübün takibindeki Kouakou'nun takıma katkı sağlayacağını dile getirerek, "Taraftarlarımızdan doğru transfer yapmamız için biraz daha sabırlı olmalarını rica ediyorum. Hata olabilir ama bundan sonra asgari olması gerekir. Bu dönem hep birlikte ciddi bir mutluluğa şahit olduk. Bu şehir mutluluğun ve başarının en güzelini hak ediyor. İnanıyorum ki bu sene ve bundan sonraki seneler camiamız için çok daha güzel olacak." diye konuştu.

Koyun, TFF 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor'da başarılar elde eden Fatih'in de Türk futboluna katkı sağlayacağını ifade etti. Kendisini uzun zamandır takip ettiklerini aktaran Koyun, oyuncunun yarın kampa katılacağını bildirdi.

Kouakou da Kocelispor'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, transferinin kendisi için hem şans hem de rüya olduğunu ifade etti. Fildişi Sahili asıllı İsveçli Kouakou, kulüp ve taraftarlar için tüm gücüyle mücadele edeceğini vurgulayarak, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Fatih Bektaş, Zonguldak Kömürspor'un üzerinde emeği olduğunu, orada başarılar elde ederek Kocaelispor'a geldiğini vurguladı. Burada da aynı hırs ve azimle çalışacağını dile getiren Fatih, Kocaelispor'a faydalı olmak istediğini söyledi.

Konuşmaların ardından Kouakou ve Fatih Bektaş sözleşme imzaladı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Mauro Icardi Türk futbol tarihine geçiyor! Galatasaray'dan kırılması zor rekor...
"25 yaşındaki kız gibi fiziğim var Türkiye'de kadınlar en çok beni seviyor" Seren Serengil'den hayrete düşüren sözler! Kendini yer göğe koyamadı
İndirime yanaşmadılar! F.Bahçe ısrarını sürdürüyor
G.Saray'dan 3 transfer bombası birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul’da çifte transfer
Diouf için geri sayımda
BAS GAZA (OVERDRIVE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Resmen açıklandı! Süper Lig ekibinden transfer Resmen açıklandı! Süper Lig ekibinden transfer 18:07
Kocaelispor'dan 2 transfer daha! Kocaelispor'dan 2 transfer daha! 17:55
Süper Lig devlerinin gözü Nijeryalı golcüde! Süper Lig devlerinin gözü Nijeryalı golcüde! 17:18
İndirime yanaşmadılar! F.Bahçe ısrarını sürdürüyor İndirime yanaşmadılar! F.Bahçe ısrarını sürdürüyor 16:22
Kourbelis ilk antrenmanına çıktı Kourbelis ilk antrenmanına çıktı 16:14
Zaha kararını açıklıyor! F.Bahçe... Zaha kararını açıklıyor! F.Bahçe... 16:04
Daha Eski
Fernandez'den sakatlık açıklaması! Fernandez'den sakatlık açıklaması! 15:47
Arda Güler rekorları altüst etti Arda Güler rekorları altüst etti 15:11
F.Bahçe'den Livakovic için yeni hamle F.Bahçe'den Livakovic için yeni hamle 15:11
Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti 15:09
G.Saray - Kisvarda maçı saat kaçta? G.Saray - Kisvarda maçı saat kaçta? 15:01
Galatasaray Nef'ten kadroya takviye! Galatasaray Nef'ten kadroya takviye! 14:44