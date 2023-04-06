Kaloğlu imzaladı

Gençlerbirliği yeni teknik direktörünü buldu. Ankara temsilcisi, Mustafa Dalcı'dan boşalan koltuk için Sinan Kaloğlu ile anlaştı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ve ekibine hoş geldin diyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Gençlerbirliğiyeni teknik direktörünü buldu. Ankara temsilcisi, Mustafa Dalcı'dan boşalan koltuk için Sinan Kaloğlu ile anlaştı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ve ekibine hoş geldin diyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.