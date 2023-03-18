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Lider Samsun’un rakibi Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig'de 16 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Samsunspor, saat 19.00'da G.Birliği'ne konuk olacak. Liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibi, kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı- beyazlılarda dört eksik bulunuyor. Ali Özbaskıcı ile Barış Alıcı sakatlığı, Zeki Yavru ve Yusuf Abdioğlu ise kırmızı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Lider Samsun’un rakibi Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig'de 16 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Samsunspor, saat 19.00'da G.Birliği'ne konuk olacak. Liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibi, kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı- beyazlılarda dört eksik bulunuyor. Ali Özbaskıcı ile Barış Alıcı sakatlığı, Zeki Yavru ve Yusuf Abdioğlu ise kırmızı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.
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