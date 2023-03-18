Lider Samsun’un rakibi Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig'de 16 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Samsunspor, saat 19.00'da G.Birliği'ne konuk olacak. Liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibi, kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı- beyazlılarda dört eksik bulunuyor. Ali Özbaskıcı ile Barış Alıcı sakatlığı, Zeki Yavru ve Yusuf Abdioğlu ise kırmızı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.
SporToto 1. Lig'de 16 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Samsunspor, saat 19.00'da G.Birliği'ne konuk olacak. Liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibi, kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı- beyazlılarda dört eksik bulunuyor. Ali Özbaskıcı ile Barış Alıcı sakatlığı, Zeki Yavru ve Yusuf Abdioğlu ise kırmızı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.