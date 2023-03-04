Haberler TFF 1.Lig Yeni Malatyaspor'da deprem sonrası 4 futbolcu başka takımlara transfer oldu

Yeni Malatyaspor'da deprem sonrası 4 futbolcu başka takımlara transfer oldu

Son dakika spor haberleri... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası 1. Lig'den çekilen Yeni Malatyaspor'dan 4 futbolcu, başka takımlara transfer oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 14:54
Yeni Malatyaspor'da deprem sonrası 4 futbolcu başka takımlara transfer oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Spor Toto 1. Lig'den çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu, kiralık olarak başka takımlara transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, deprem sonrası ligden çekilme kararının ardından futbolcuların transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Oyunculardan Rahman Buğra Çağıran'ın Gençlerbirliği'ne, Abdulsamed Damlu'nun Eyüpspor'a, Ferhat Canlı'nın Yomraspor'a, Enes Savucu'nun ise Ayvalıkgücü Belediye takımına kiralandığı belirtildi.

Kiralık olarak takımdan ayrılan futbolculara başarı ve en kısa sürede tekrar bir arada olma dileğinde bulunuldu.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yıldız oyuncu sezon sonu gidiyor! İşte Aslan'ın kazanacağı rakam...
Rota yeniden oluşturuluyor! 'Masa'dan kalkan Meral Akşener'e Fazıl Say'dan skandal 'dışkı' iması "Sifonu çek gitsin!" Meğer daha önce...
Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı 11'i belli oldu!
G.Saray'dan sol bek operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Samsunspor - Rizespor maçı saat kaçta?
Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı saat kaçta?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Avcı'dan Ağaoğlu sözleri! Abdullah Avcı'dan Ağaoğlu sözleri! 15:43
Diagne coştu! Gol düellosunu Karagümrük kazandı Diagne coştu! Gol düellosunu Karagümrük kazandı 15:39
Augsburg - Werder Bremen maçı saat kaçta? Augsburg - Werder Bremen maçı saat kaçta? 14:37
Stuttgart - Bayern Münih maçı saat kaçta? Stuttgart - Bayern Münih maçı saat kaçta? 14:42
Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı 11'i belli oldu! Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı 11'i belli oldu! 14:53
F.Bahçe Kayserispor'a konuk oluyor! F.Bahçe Kayserispor'a konuk oluyor! 14:58
Daha Eski
F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu! İzleyecekler F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu! İzleyecekler 14:07
Atalanta - Udinese maçı saat kaçta? Atalanta - Udinese maçı saat kaçta? 14:08
Fiorentina - Milan maçı saat kaçta? Fiorentina - Milan maçı saat kaçta? 14:13
Union Berlin - Köln maçı saat kaçta? Union Berlin - Köln maçı saat kaçta? 14:22
Malatya'da ayrılık! 4 isim gitti Malatya'da ayrılık! 4 isim gitti 14:24
Mainz 05 - Hoffenheim maçı saat kaçta? Mainz 05 - Hoffenheim maçı saat kaçta? 14:25