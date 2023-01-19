Göztepe’de iç imza!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından yetişen 18 yaşındaki İzzet Furkan Malak'la yeni sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz İzzet Furkan Malak'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattı" ifadesi kullanıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından yetişen 18 yaşındaki İzzet Furkan Malak'la yeni sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz İzzet Furkan Malak'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattı" ifadesi kullanıldı.