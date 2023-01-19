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Göztepe’de iç imza!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından yetişen 18 yaşındaki İzzet Furkan Malak'la yeni sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz İzzet Furkan Malak'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattı" ifadesi kullanıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Göztepe’de iç imza!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından yetişen 18 yaşındaki İzzet Furkan Malak'la yeni sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz İzzet Furkan Malak'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattı" ifadesi kullanıldı.
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