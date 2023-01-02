Olay servis kapatıldı!

Olaylı Göztepe-Altay maçında Gürsel Aksel Stadyumu'na yanıcı ve parlayıcı malzemeleri taşıyan ambulans servisinin cezası belli oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, stada yanıcı ve parlayıcı malzemeleri sokan ambulans şirketinin süresiz olarak faaliyetlerinin sonlandırıldığını söyledi. Olay sonrası 16 kişi tutuklanmıştı.
Olaylı Göztepe-Altay maçında Gürsel Aksel Stadyumu'na yanıcı ve parlayıcı malzemeleri taşıyan ambulans servisinin cezası belli oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, stada yanıcı ve parlayıcı malzemeleri sokan ambulans şirketinin süresiz olarak faaliyetlerinin sonlandırıldığını söyledi. Olay sonrası 16 kişi tutuklanmıştı.