Haberler TFF 1.Lig Göztepe Altay maçına damga vurmuştu! Kaleci Ozan Evrim Özenç şikayetçi olmadı

Göztepe Altay maçına damga vurmuştu! Kaleci Ozan Evrim Özenç şikayetçi olmadı

TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle her iki takımında mağlubiyet cezası aldığı Göztepe - Altay maçında, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile vuran taraftar için şikayetçi olunmadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 13:04
Göztepe Altay maçına damga vurmuştu! Kaleci Ozan Evrim Özenç şikayetçi olmadı

Spor Toto 1'inci Lig'de 15'inci haftada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve her iki takımın hükmen mağlubiyet ile seyircisiz oynama cezaları aldığı Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın tarafından kafasında korner direği parçalanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in tutuklanarak cezaevine gönderilen Aydın'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Tecrübeli file bekçisinin bu olayla gündeme gelmek istememesi nedeniyle saldırgan hakkında yasal işlem başlatmadığı belirtildi. Kaleci Ozan'ın kararının halen cinayete teşebbüsten tutuklu olan Nihat Aydın'ın kamuoyuna yaptığı özür açıklamasıyla ilgili olmadığı, olayın başından bu yana bir şikayette bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından kafasına 4 dikiş atılıp geceyi hastanede geçiren Ozan, Boluspor maçında forma giyememişti.

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