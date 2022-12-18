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Eyüp tekledi

Ligin zirvesinde tek başına yer alan eflatun-sarılı ekip, sahasında ağırladığı Boluspor ile golsüz berabere kalarak ilk kez puan yitirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 06:50
Eyüp tekledi

Spor Toto 1. Lig'in uzak ara lideri Eyüpspor, sahasında ilk puanları Boluspor karşısında yitirdi... En yakın rakiplerine 9 puan fark atan eflatun-sarılılar, 18. hafta mücadelesinde ağırladığı Yarenler'in ördüğü duvarı bir türlü aşamadılar. 90 dakika sonunda 1 puana razı olan Eyüspor, seyircisi önünde ilk kez galip gelemedi.

BABEL ÇALIŞTI

Eyüpspor, 45+1, 53 ve 90. dakikalarda Ryan Babel ile gole çok yaklaştı. Hatta uzatmalarda Babel bir de gol attı. Ancak rakibine yüklenerek faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Evinde ilk, sezonun ise 5. beraberliğini alan Eyüpspor, 38 puanla zirvedeki yerini korudu. Liderden puan koparan Boluspor ise 27 puana çıktı.

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