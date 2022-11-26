Gençlerbirliği 1-3 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.
Kaşılaşmayı deplasman ekibi Çaykur Rizespor 2-1 kazandırken, Karadeniz ekibine galibiyeti getiren goller 21. dakikda Emir Han Topçu, 63. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 90+2. dakikada Farouk Miya'dan geldi. Ankara temsilcisinin tek golünü ise Abdullah Şahindere attı.
Gençerbirliği'nde 87. dakikada Muhammed Bayır kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 25'e yükseltirken Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Rizespor evinde Pendikspor ile karşılaşırken Gençlerbirliği deplasmanda Bodrumspor'a konuk olacak.