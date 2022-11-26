Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği 1-3 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gençlerbirliği 1-3 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Mücadeleyi Rizespor 3-1 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Emir Han Topçu, Kubilay Kanatsızkuş ve Farouk Miya kaydetti. Ev sahibinin tek golünü Abdullah Şahindere attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 21:01 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 21:03
Gençlerbirliği 1-3 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Kaşılaşmayı deplasman ekibi Çaykur Rizespor 2-1 kazandırken, Karadeniz ekibine galibiyeti getiren goller 21. dakikda Emir Han Topçu, 63. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 90+2. dakikada Farouk Miya'dan geldi. Ankara temsilcisinin tek golünü ise Abdullah Şahindere attı.

Gençerbirliği'nde 87. dakikada Muhammed Bayır kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 25'e yükseltirken Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Rizespor evinde Pendikspor ile karşılaşırken Gençlerbirliği deplasmanda Bodrumspor'a konuk olacak.

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