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Denizli şov yaptı

Yeşil-siyahlılar sezonun ilk galibiyetini 4 golle aldı. Mustafa ve Ömer golleriyle yıldızlaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Denizli şov yaptı
SPOR Toto 1. Lig'de haftaya 2 puanla sondan 2. basamakta giren Denizlispor ilk 3 puanıyla tanıştı. Sahasında Tuzlaspor'u konuk eden yeşil-siyahlılar galibiyete uzanmayı bildi. 5. dakikada Ömer penaltıdan hesabı açtı. Cisse 8'de eşitledi. 30'da Ömer bir defa sahne aldı. 35'te bu kez Bünyamin cevap verdi. İkinci devreye fırtına gibi giren Horozlar 47 ve 52'de Mustafa Çeçenoğlu'nun golleriyle skoru 4-2'ye getirdi. 80'de Adeniyi 4-3 yaptı. Kalan bölümde Tuzlaspor'un baskısı sonuç vermeyince Denizlispor ilk zaferini tattı.
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