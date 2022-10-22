Haberler TFF 1.Lig Manisa FK - Çaykur Rizespor: 2-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Manisa FK - Çaykur Rizespor: 2-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Manisa FK ve Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelei 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 16:27
Manisa FK - Çaykur Rizespor: 2-2 | MAÇ SONUCU ÖZET
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
11. dakikada orta saha yakınlarında Nizamettin'in havadan pasıyla sağ kanatta topla buluşan Diallo'nun ceza sahası içi sağ son çizgiden şutunda kaleci Tarık direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada Manisa FK atağında sol kanat son çizgiden Çağrı'nın ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Adem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
36. dakikada Diallo'nun sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Kerem'in ters kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-0
54. dakikada Çaykur Rizespor atağında Yala'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ömer son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
66. dakikada Ayberk'in sol kanatta hatalı pasında topu kapan Emircan'ın yerden pasında ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Yala'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
72. dakikada Emircan'ın sağ kanatta yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kubilay'ın dar açıdan sert şutunda kaleci Ömer topu son anda kornere çeldi.
88. dakikada Manisa FK savunmasında Stark'ın uzaklaştıramadığı topu kapan Emircan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Ozan Ergün xx, Mehmet Ali Akkor xx, Ali Can Alp xx
Manisa FK: Ömer x, Muhammet Taha x, Ayberk x, Domgjoni xx, Çağrı xx, Burak Altıparmak xx, Nizamettin xx (Kadir Kaan dk. 63 xx), Stark xx, Batuhan x (Gakpa dk. 80 x), Diallo xxx, Adem xxx (Mehmet dk. 56 xx)
Yedekler: Birkan, Selim, Ba, Grezda, Mert, Fırat
Teknik Direktör: Levent Eriş
Çaykur Rizespor: Tarık x, Kerem x (Papa dk. 46 xx), Bahadır xx, Emirhan xx, Alberk xx, Koray xx (Grahovac dk. 79 xx), Benhur x (Yala dk. 46 xxx), Mithat xx, Alper x (Deniz dk. 63 x), Sefa x (Emircan dk. 63 xx), Kubilay xx
Yedekler: Emre, Zafer, Seyfettin Anıl, Ercan, Berkay
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Adem (dk. 30), Kerem (dk. 37 k.k.) (Manisa FK), Yala (dk. 66), Emircan (dk. 88) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Nizamettin, Burak, Ömer (Manisa FK), Koray, Mithat, Sefa, Grahovac (Çaykur Rizespor)

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