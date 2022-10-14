Jahovic gözünü bu kez Erzurum’a dikti

Bodrumspor'dagolcüfutbolcu Adis Jahovic,Göztepe maçıöncesinde önemli açıklamalaryaptı. Takım arkadaşlarıylamaçlara eniyi şekilde hazırlandıklarınıbelirten 35 yaşındakiforvet, "Sahamızdakison Sakaryaspor maçındaçok iyi oynadık,çok iyi karakter gösterdikve 5-0 galip geldik.Biz bir maça bakmıyoruz,sezon 38 hafta, yolumuzçok uzun." diyekonuştu. Ligin 9. haftasındapazar günü deplasmandaErzurumsporFK ile karşılaşacaklarınıhatırlatan deneyimlifutbolcu, maça konsantreolduklarını, orada dagalibiyet almak istediklerinidile getirdi.