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Jahovic gözünü bu kez Erzurum’a dikti

Geçen hafta Sakarya ağlarını sarsan Bodrum’un Makedon yıldızı, “Erzurum’a konsantre olduk, 3 puanı istiyoruz” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 06:50
Jahovic gözünü bu kez Erzurum’a dikti
Bodrumspor'da golcü futbolcu Adis Jahovic, Göztepe maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Takım arkadaşlarıyla maçlara en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten 35 yaşındaki forvet, "Sahamızdaki son Sakaryaspor maçında çok iyi oynadık, çok iyi karakter gösterdik ve 5-0 galip geldik. Biz bir maça bakmıyoruz, sezon 38 hafta, yolumuz çok uzun." diye konuştu. Ligin 9. haftasında pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacaklarını hatırlatan deneyimli futbolcu, maça konsantre olduklarını, orada da galibiyet almak istediklerini dile getirdi.
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