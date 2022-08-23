Haberler TFF 1.Lig Sessiz kapanış

Sessiz kapanış

Spor Toto 1. Lig’de 2. haftanın kapanış maçı berabere bitti. Horozlar’ın bir topunun direkten döndüğü mücadelede iki takım da 1’er puana razı oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 06:50
Sessiz kapanış

Spor Toto 1. Lig'de 2. haftanın son maçı Denizli Atatürk Stadı'nda oynandı. Altaş Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı. 13. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Sefa'nın vurduğu top, savunmada bekleyen Oğuz'a çarptıktan sonra uzaklaştırıldı. 31. dakikada penaltı noktasında Miya'nın vurduğu top, araya giren Oğuz'a çarptı. Atağın devamında dönen topu ön çizgide kontrol eden Grahovac'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hüseyin'de kaldı. 40. dakikada sağ kanattan Emre'nin açtığı ortada araya giren Gökhan Gönül, topu son anda kafayla vurarak arka kale direğinin dibinden kornere gönderdi. 62. dakikada rakibini çalımlayarak ceza sahası içine giren Bekircan'ın kaleye vurduğu sert topu file bekçisi son anda uzanarak kornere gönderdi.


RİZE'NİN GOL VAR'A TAKILDI
Mücadelenin 75. dakikasında Schwechlen'in sol kanattan yaptığı ortada Mayi'nin iyi yükselerek vurduğu topu, kaleci parmaklarıyla üst direkten kornere attı. 90. dakikada Ç. Rizespor'da karambolden dönen topu önünde bulan Alper, meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Kutluhan Bilgiç, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti. Karşılaşma 0-0 sona ererken iki takım da iki maç sonunda galibiyetle tanışamadı.

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