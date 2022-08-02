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Emre Çolak Göztepe'de

Sarı-kırmızılı takım, son olarak Başakşehir forması giyen Emre Çolak’ı S kadrosuna kattı. 31 yaşındaki orta saha 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
Emre Çolak Göztepe'de

Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Mamah, Polmer, Hüsamettin, Berkin, Uğur Kaan, Ekrem, Berkay, Yunus Emre ve Yasin Öztekin'i kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar, 10. imzayı Emre Çolak'a attırdı. İzmir ekibi, son olarak Başakşehir forması giyen ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''1991 doğumlu orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.' ifadeleri kullanıldı. Altyapısından yetiştiği Galatasaray 'da 3 şampiyonluk yaşayan Emre, 2016-2017 sezonunda İspanyol ekibi Deportivo La Coruna takımına transfer oldu. Ardından Suudi Arabistan'da Al Wahda'da forma giyen tecrübeli solak, dönüş yaptığı Süper Lig'de Karagümrük, Hatay ve Başakşehir'de oynadı.

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