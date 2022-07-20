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Fener’den Göz-Göz’e

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, görüşme halinde olduğu Fenerbahçe’nin sağ beki Uğur Kaan Yıldız transferini resmileştirdi. Sarı-kırmızılılar 20 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Fener’den Göz-Göz’e

Hedefini yeniden Süper Lig olarak belirleyen Göztepte, 2002 doğumlu defans oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 1 yıl kulüp opsiyonlu, 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Uğur Kaan, geçen sezon Bursaspor'a kiralandı. Küme düşme üzüntüsü yaşayan yeşilbeyazlılarla 8'i lig, 3'ü kupa olmak üzere 11 maça çıkan genç futbolcu, toplam 888 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Göztepe, Uğur Kaan'ın yanı sıra Obinna Mamah, Romal Palmer, Hüsamettin Yener, Berkin Özgür ve Berkay Atay'ı transfer etti. Göz- Göz'de takviye çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.

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