Fener’den Göz-Göz’e

Hedefini yeniden Süper Lig olarak belirleyen Göztepte, 2002 doğumlu defans oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 1 yıl kulüp opsiyonlu, 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Uğur Kaan, geçen sezon Bursaspor'a kiralandı. Küme düşme üzüntüsü yaşayan yeşilbeyazlılarla 8'i lig, 3'ü kupa olmak üzere 11 maça çıkan genç futbolcu, toplam 888 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Göztepe, Uğur Kaan'ın yanı sıra Obinna Mamah, Romal Palmer, Hüsamettin Yener, Berkin Özgür ve Berkay Atay'ı transfer etti. Göz- Göz'de takviye çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.
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