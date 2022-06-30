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Galatasaraylı Alpaslan Öztürk Eyüpspor'a transfer oldu!

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 9 transferi birden açıkladı. Eyüpspor'un açıkladığı transferler içinde, Galatasaraylı Alpaslan Öztürk de yer aldı. İşte o isimler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 16:17
Galatasaraylı Alpaslan Öztürk Eyüpspor'a transfer oldu!

Eyüpspor bu sezon Süper Lig'e yükselmek için tüm imkanlarını seferber etti.

Eflatun sarılılar, 9 önemli transfer hamlesine imza atarken bu futbolcular arasında Süper Lig'de forma giyen önemli oyuncular da bulunuyor.
Bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak ve Süper Lig'e yakselecek bir kadro oluşturmak isteyen Eyüpspor, savunmasını Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk ve yine bir başka tecrübeli stoper Uğur Demirok ile sağlamlaştırdı.

İstanbul ekibi son olarak Kayserispor forması giyen İbrahim Akdağ'ı da kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi.

FORVET HATTINA EMEKA EZE
Eyüpspor, forvet bölgesi için Keçiörengücü'nde çok iyi bir sezon geçiren Emeka Eze ile anlaştı. Emeka Eze, Francis Ezeh, Pa Dibba ve Umut Bulut ile birlikte hücum bölgesinde görev yapacak.

Eflatun sarılı takımın transferlerini açıklayacağı isimler şöyle:

Uğur Demirok
Alpaslan Öztürk
İbrahim Akdağ
Metehan Mimaroğlu
Ahmet Yazar
Erdem Gökçe
Murat Uçar
Fethi Özer
Emeka Eze

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