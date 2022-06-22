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Samsunspor'dan 3 transfer daha!

Spor Toto 1. Lig’in iddialı ekibi kırmızı-beyazlılarda Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, “Santrfor, kale ve sağ beke oyuncu bakıyoruz. Sadece 2-3 transfere ihtiyacımız var” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Samsunspor'dan 3 transfer daha!

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonda mutlak Süper Lig'i hedefleyen Yılport Samsunspor'un futbol gelişim direktörü Batu Kaplan, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şu ana kadar 8 transfer yaptıklarını hatırlatan Kaplan, "Santrafor bölgesine, kaleye ve sağ bek mevkilerine oyuncu bakıyoruz. İzin verdiğimiz oyuncuların gelişiyle takımın yüzde 85'i hazır durumda olacak. Sadece 2-3 transfere ihtiyacımız var. Ondan sonra inşallah Samsunspor tam kadroyla Erciyes ve Bolu kampına yetişecek" dedi.

4 OYUNCUYA 'KULÜP BUL' TALİMATI
Batu Kaplan, 4 futbolcularını da kendilerine kulüp bulmaları için izin verdiklerini belirtti. Futbol Gelişim Direktörü Kaplan, "Dört oyuncu ile yollarımızı ayıracağız. Vukan Savicevic, Tolcay Ciğerci, Talha Ulvan ve Sheldon Bateau'ya bu yüzden ekstra izin verdik. Kendilerine takım bulmalarını istedik. Savicevic bir kulüple anlaşmak üzere. İnşallah önümüzdeki hafta feshini yapacağız. Sheldon, Tolcay ve Talha da kendilerine takım bulduğunda, onlarla ilgili de fesih işlemlerini başlatacağız" diye konuştu.

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