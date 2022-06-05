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Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel ile yola devam!

Son dakika spor haberi: Royal Hastanesi Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Yeni sezon planlamasına başlayan Gürsel, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olacağını söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 18:55
Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel ile yola devam!

Spor Toto 1. Lig Play Off Finalinde İstanbulspor'a 2-1 yenilerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma şansını kaçıran Royal Hastanesi Bandırmaspor yeni sezon planlamasına başladı. Bu doğrultuda teknik direktör Mustafa Gürsel ile yola devam kararı alındı. 2021 yazında takımın başına geçen Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

''HEDEFİMİZ SÜPER LİG'E ÇIKMAK OLACAK"
Bandırmaspor'da kaldığı için mutlu olduğunu belirten Mustafa Gürsel, ''Bandırmaspor Başkanı ve yönetimi ile vizyonu olan ve futbolun doğrularını yapan ve herşeyin en güzeline layık bir kulüp. Bu sene gerçekleştiremediğimiz süper lig hayali için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Bandırmaspor ailesine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


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