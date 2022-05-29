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İstanbulspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Play-Off

TFF 1. Lig'de heyecan play-off heyecanıyla devam ediyor. İstanbulspor ile BB Erzurumspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 12:00
İstanbulspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Play-Off

İstanbulspor - BB Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de heyecan dorukta... İstanbulspor ile BB Erzurumspor, play-off müsabakasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - BB Erzurumspor maçı 29 Mayıs Pazar günü saat 15:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TRT SPOR CANLI İZLE - İSTANBULSPOR - BB ERZURUMSPOR

HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN!

Kritik müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İlk maçı İstanbulspor'un deplasmanda 4-2 kazandığı eşleşmede, İstanbulspor'a her türlü beraberlik, mağlubiyet ve 1 farklı yenilgi yetecek. Müsabakayı 2 farkla konuk ekibin kazanması durumunda ise 15'er dakikalık uzatma devrelerine geçilecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 ve daha farklı galibiyet alması durumunda ise adını finale yazdıracak.

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