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Ban-Ban play-off’ta

Derbide Balıkesir’i 5 golle geçen Bandırmaspor 58 puana yükseldi. Bitime 2 hafta kala play-off biletini almayı başaran 3’üncü ekip oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Ban-Ban play-off’ta

Spor Toto 1. Lig'de uzun süre şampiyonluk kovalayan fakat son 3 haftadır mağlup olan Bandırmaspor, Balıkesirspor karşısında 5 golle şov yaptı. Derbide 25'te Kerim Avcı ve 29'da Keny'yle 2-0 öne geçen bordobeyazlılar, 33'te Anıl Taşdemir'in nefis frikik golüne engel olamadı: 2-1. Bu dakikadan sonra ise sahada Milutin Osmajic şov vardı. 43'te penaltıdan attığı golle devrenin skorunu belirleyen Karadağlı forvet, 47'de bir kez daha sahne alarak aradaki farkı 3'e çıkarttı: 4-1. 59. dakikada ise bir kez daha sahne alarak hat-trick yaptı: 5-1. Balıkesir derbisinden tarihi bir zaferle ayrılan Bandırmaspor, bu galibiyetle puanını 59'a yükselterek play-off bileti almayı başaran 3'üncü ekip oldu. Daha önce İstanbulspor ve Erzurumspor playoff oynama hakkı kazanmıştı.

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