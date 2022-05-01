Menemen Belediyespor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Menemen Belediyespor - Tuzlaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 35. hafta maçında heyecan devam ediyor. Menemen Belediyespor - Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Menemen Belediyespor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MENEMEN BELEDİYESPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemen Belediyespor - Tuzlaspor maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.