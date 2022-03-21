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Bursa nihayet güldü

Spor Toto 1. Lig'de kabus gibi bir yıl geçiren Bursaspor, son sıradaki Balıkesirspor'u ağırladı. Konuk ekip 22. dakikada Foxi'nin asistinde Sedat Dursun'un golüyle öne geçti. İlk yarıyı geride kapatan Timsah, 53. dakikada Bifouma'nın pasında Onur Atasayar'ın vuruşuyla skora dengeyi getirdi. 64. dakikada bu kez asisti Furkan Emre yaptı, golü ise Joao Pedro attı. Bursa kalan dakikalarda hata yapmadı ve 5 maç aradan sonra kazandı:2-1

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Bursa nihayet güldü

Spor Toto 1. Lig'de kabus gibi bir yıl geçiren Bursaspor, son sıradaki Balıkesirspor'u ağırladı. Konuk ekip 22. dakikada Foxi'nin asistinde Sedat Dursun'un golüyle öne geçti. İlk yarıyı geride kapatan Timsah, 53. dakikada Bifouma'nın pasında Onur Atasayar'ın vuruşuyla skora dengeyi getirdi. 64. dakikada bu kez asisti Furkan Emre yaptı, golü ise Joao Pedro attı. Bursa kalan dakikalarda hata yapmadı ve 5 maç aradan sonra kazandı:2-1

'MİLLİ ARADA ÇALIŞACAĞIZ'
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Şiddetle 3 puan kazanmaya ihtiyacımız vardı. Milli arayı çok iyi değerlendireceğiz. 9 maçımız kaldı. Lige tutunmak için savaşacağız" şeklinde konuştu.

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