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Manisa FK-Eyüpspor: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan 27. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 27. hafta karşılaşmasında Manisa FK sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 15:27
Manisa FK-Eyüpspor: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 39. dakikada Erhan Çelenk ve 50. dakikada Demba Diallo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekibin tek golü ise 85. dakikada Timur Temeltaş'tan geldi.

Öte yandan Eyüpspor'da Pa Dibba, mücadelenin 36. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Manisa FK, bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Eyüpspor ise 42 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK, 6 Mart Pazar günü saat 13.30'da Adanaspor deplasmanına konuk olacak. Eyüpspor ise aynı gün saat 19.00'da Ümraniyespor'u ağırlayacak.

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