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Kehinde tamam

Bir süredir 27 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen İzmir ekibi, Ümraniyesporlu Lanre Kehinde’yi sezon sonuna kadar kiraladı. 1.94 boyundaki forvet, “Benlentileri karşılayacağım” dedi...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Kehinde tamam

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Menemenspor, Lanre Kehinde transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler son olarak Bereket Sigorta Ümraniyespor'da oynayan 27 yaşındaki Nijeryalı golcüyü sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Ümraniyespor takımında yer alan forvet oyuncusu Lanre Kehinde ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

KALAN MAÇLAR IÇIN HAZIRIZ

Kehinde ise yeni bir macera yaşamak için Menemenspor'a geldiğinin altını çizerek "Beklentilerin farkındayım, bunları karşılamak için elimden geleni yapacağım. Alt sıralarda olmamızın bir önemi yok. Lig çok uzun bir maraton ve her takım için rüzgar tersine dönebilir. Ben de kulübede oturmaya gelmedim, Menemenspor'un yükselişi için çalışacağım" şeklinde konuştu. Öte yandan takımın teknik direktörü Dilaver Mutlu, "Gerekli gördüğümüz takviyeleri yapıyoruz. Kalan maçlarımız için hazırız" ifadesini kullandı.

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