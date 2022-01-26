Alt liglerden haberler (25.01.2022)

METİN DİYADİN İSTİFASINI SUNDU



Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Metin Diyadin, transfer tahtasının açılmaması sebebiyle yönetime istifasını sundu. 53 yaşındaki çalıştırıcı, sezon başında geldiği Ankara temsilcisinde 2'si kupada 23 maça çıktı. Diyadin'li Gençlerbirliği ligde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayarak 26 puan toplayabildi ve 12. basamakta yer aldı.



DEVER ORGILL YİNE SAKATLANDI



Manisa FK'nın golcüsü Dever Orgill tekrar sakatlandı. Sezon başında Antalyaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen, ilk hafta 3 gol birden attıktan sonra suskunluğa bürünen Orgill, 8 maç ağları sarsamayıp sakatlanmıştı. Devre arası dönen 32 yaşındaki Orgill, son maç öncesi antrenmanda adalesinden sakatlandı.



AHMET SAGAT'A TALİPLER ARTTI



Menemenspor'un 25 yaşındaki santrforu Ahmet Sagat, attığı 10 golle takımının en golcüsü oldu. Sezon baında Almanya 4. Lig ekibi RW Koblenz'den gelen Ahmet, ligde 21 maça çıktı. 25 yaşındaki oyuncu, performansıyla Süper Lig kulüplerinin de dikkatini çekti. Gurbetçi golcü için 2 milyon TL bonservis bedeli isteniyor.



OKAN YILMAZ İLE YOLLAR AYRILDI



Menemen'de forvet Okan Yılmaz'la yollar ayrıldı. Geçen sezon devre arasında Amstetten'den gelen 24 yaşındaki gurbetçi santrfor bu sezon ilk yarıda kiralık olarak Karşıyaka forması terletti. Ligde 10 maçta 2 gol atıp, kupada 2 kez rakip fileleri sarsan Okan, önce Karşıyaka'dan ayrıldı sonra Menemen'le feshetti.



DENİZLİ'DE TANDOĞAN ZAMANI



Fatih Tekke'yle yollarını ayıran Denizlispor, takımı Ali Tandoğan'a (44) emanet etmek istiyor. 2017 ve 2021'de Horoz'u çalıştıran hocayla ilk temas kuruldu. En son Şanlıurfa'da görev yapan Tandoğan, Aralık 2021'den beri boşta.



KAF-KAF'TA TAŞYÜREK DÖNEMİ SONA ERDİ



TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarıya 2 mağlubiyetle başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollar ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Cüneyt Biçer'den görevi devraldığı İzmir ekibinin başında 12 maça çıkan 49 yaşındaki teknik adam, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Arayışlara başlayan Karşıyaka, futbol şubesinde yeni yapılanmaya gidecek.