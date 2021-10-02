TFF 1. Lig'den haberler

DENİZLİ'DE ÖZER İYİLEŞTİ

Denizli, Bolu maçına hazırlanıyor. Teknik Direktör Serhat Gülpınar, takımın fiziksel gücünü artırmak için çalıştığını söyledi. Özer Özdemir de sakatlığını atlattı ve oynayabilecek.

KARAFIRTINALAR, ADANA'DA

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Fırat Gül'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sait Karafırtınalar'ı getirdi. Turuncu-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuzda teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir" denildi.

KAMAK, BALIKERİSPOR'DA

TFF 1. Lig temscilerinden Balıkesirspor'da teknik direktörlük görevine İsmet Kamak getirildi. İsmet Kamak'a başarılar dileyen kırmızı-beyazlı ekibin eski teknik direktörü Yusuf Şimşek, 4 Eylül tarihinde aptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını bildirmişti.

AKHİSAR KAYIP İSTEMİYOR

2. Lig Beyaz Grup'ta genç kadrosuyla 2 deplasman maçını kazanan Akhisar, Tarsus'u da devirmek istiyor. Teknik Direktör Muhammet Yılmaz, "Zor bir maç olacak ama dış sahadan yine kayıpsız dönmek istiyoruz. İnşallah kazanırız" diye konuştu.